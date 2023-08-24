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Трамп указал на вовлеченность США в конфликт на Украине

Американские власти в значительной степени вовлечены в конфликт вокруг Украины, однако действующему главе Белого дома Джо Байдену не под силу это прекратить из-за его некомпетентности, сообщил журналисту Такеру Карлсону бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

Трамп указал на вовлеченность США в конфликт на Украине
© ТАСС/EPA

По его словам, американский лидер должен работать над тем, чтобы вытащить страну из «ужасной войны между Россией и Украиной».

Как считает политик, это можно сделать очень легко. Однако Байдену мешает некомпетентность, отметил Трамп.

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