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Байден решил посмотреть дебаты республиканцев

Американский лидер Джо Байден планирует смотреть трансляцию дебатов республиканских кандидатов на предстоящих президентских выборах. Об этом сообщает РИА Новости.

Байден решил посмотреть дебаты республиканцев
© Reuters

Глава государства заявил, что собирается посмотреть «столько, сколько сможет». При этом он подчеркнул, что ничего не ожидает от мероприятия.

По данным CNN, аналогичное решение принял и бывший президент страны Дональд Трамп, который также участвует в выборах. Телеканал, ссылаясь на источники в окружении политика, сообщил, что он вместе с советниками намерен «хотя бы частично» посмотреть мероприятие.

Ранее Трамп отказался участвовать в дебатах с другими республиканцами в связи с тем, что он опережает своих конкурентов-сопартийцев. По его словам, американский народ знает, каким успешным было его президентство.

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