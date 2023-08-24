Байден решил посмотреть дебаты республиканцев

Американский лидер Джо Байден планирует смотреть трансляцию дебатов республиканских кандидатов на предстоящих президентских выборах. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава государства заявил, что собирается посмотреть «столько, сколько сможет». При этом он подчеркнул, что ничего не ожидает от мероприятия.

По данным CNN, аналогичное решение принял и бывший президент страны Дональд Трамп, который также участвует в выборах. Телеканал, ссылаясь на источники в окружении политика, сообщил, что он вместе с советниками намерен «хотя бы частично» посмотреть мероприятие.