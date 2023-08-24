В Сербии допустили признание Крыма и Донбасса российскими

По его словам, это будет зависеть от различных политических международных влияний, которые разрешатся в будущем в многополярной политической системе. При этом сербские власти ни при каких условиях не поддержат санкции Европейского союза против Москвы, даже в обмен на перспективу вступления в ЕС.