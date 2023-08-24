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В Сербии допустили признание Крыма и Донбасса российскими

Сербия признает Крым и Донбасс в составе России при определенных международных условиях, сообщают «Известия» со ссылкой на депутата парламента Золтана Дани.

В Сербии допустили признание Крыма и Донбасса российскими
© ТАСС

По его словам, это будет зависеть от различных политических международных влияний, которые разрешатся в будущем в многополярной политической системе. При этом сербские власти ни при каких условиях не поддержат санкции Европейского союза против Москвы, даже в обмен на перспективу вступления в ЕС.

Парламентарий не исключил, что Белград мог бы рассмотреть вопрос вступления в БРИКС.

В январе текущего года президент Сербии Александр Вучич заявил, что считает Крым и Донбасс частями Украины.

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