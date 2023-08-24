В Сербии допустили признание Крыма и Донбасса российскими
Сербия признает Крым и Донбасс в составе России при определенных международных условиях, сообщают «Известия» со ссылкой на депутата парламента Золтана Дани.
По его словам, это будет зависеть от различных политических международных влияний, которые разрешатся в будущем в многополярной политической системе. При этом сербские власти ни при каких условиях не поддержат санкции Европейского союза против Москвы, даже в обмен на перспективу вступления в ЕС.
Парламентарий не исключил, что Белград мог бы рассмотреть вопрос вступления в БРИКС.
В январе текущего года президент Сербии Александр Вучич заявил, что считает Крым и Донбасс частями Украины.
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