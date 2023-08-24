США ведут переговоры с Венесуэлой о временном смягчении санкций

Американские власти ведут переговоры с Венесуэлой о возможности временного смягчения санкций, сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник в администрации Соединенных Штатов.

По его словам, Белый дом проинформировал о намерении венесуэльскую оппозицию, которая отвергла инициативу, сославшись на отсутствие уступок со стороны правительства Николаса Мадуро. Сегодня Вашингтон испытывает сильное давление со стороны Европейского союза, который настаивает на отмене санкций против Венесуэлы. США рассчитывают реализовать свой план к январю 2024 года.