Саркози призвал к переговорам по конфликту на Украине

«По моему мнению, путь дипломатии и переговоров не был достаточно использован, и пришло время к нему прибегнуть. <...> Необходимо найти решение, которое отвечает интересам Украины, но которое также даст понять людям, что Россия никуда не денется, и дело не в [президенте РФ Владимире] Путине», — заявил бывший французский лидер.