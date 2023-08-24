Саркози призвал к переговорам по конфликту на Украине
Конфликт на Украине можно урегулировать только путем переговоров, считает бывший президент Франции Николя Саркози. Об этом он заявил в интервью телеканалу TF1.
По мнению политика, сейчас Европа «танцует на краю вулкана», рискуя в любой момент соскользнуть. В частности, отметил он, ситуацию может усугубить вступление Украины в НАТО. Саркози подчеркнул, что необходимо начать переговоры, предоставив Киеву гарантии безопасности.
Он указал, что такое решение является самым лучшим способом помочь Украине.
«По моему мнению, путь дипломатии и переговоров не был достаточно использован, и пришло время к нему прибегнуть. <...> Необходимо найти решение, которое отвечает интересам Украины, но которое также даст понять людям, что Россия никуда не денется, и дело не в [президенте РФ Владимире] Путине», — заявил бывший французский лидер.
Он призвал перестать отправлять военную технику украинской армии. Политик также добавил, что европейским странам нужно выстраивать долгосрочные отношения с Москвой.
«Вопрос отношений Европы и России насчитывает столетия, он будет занимать многих наших преемников…», — сказал Саркози.