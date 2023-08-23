Израиль решил подготовиться к возможному землетрясению
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что страна проведет масштабные учения по подготовке к возможному землетрясению. Соответствующий пост появился у него в Telegram-канале.
«В ноябре мы проведем масштабные учения по подготовке к возможному землетрясению в Израиле, улучшим способности заблаговременного предупреждения населения, будем работать над укреплением зданий, расположенных в наиболее опасных местах», — говорится в тексте.
По словам Нетаньяху, соответствующие поручения он дал межминистерской комиссии по готовности к чрезвычайным ситуациям.
Рамблер: главные новости