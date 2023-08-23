Движение в проливе Дарданеллы восстановили в одном направлении

Движение судов в проливе Дарданеллы восстановлено в одном направлении. Об этом сообщает телеканал TRT Haber.

Ранее оно было полностью прекращено в целях обеспечения тушения крупного природного пожара силами авиации.

Пожар в провинции Чанаккале возник днем ранее и под воздействием сильного ветра охватил значительную территорию, приблизившись к населенным пунктам.