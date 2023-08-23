В БРИКС заявили об отсутствии планов менять название после расширения

По словам представителя ЮАР в объединении, этот вопрос никогда не обсуждался.

«Потому что БРИКС сформировался как глобальный бренд», — отметил Анил Суклал в интервью ТАСС.

Он добавил, что это название «принимают во всём мире».

Ранее на саммите БРИКС был принят документ, устанавливающий принципы расширения объединения. Также председатель КНР Си Цзиньпин на пленарном заседании призвал ускорить этот процесс. По его словам, многие развивающиеся страны уже подали заявки на присоединение к БРИКС.

Расширение также поддержали премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.