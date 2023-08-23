Берлин подсчитал размер оказанной Киеву помощи с начала СВО
С начала конфликта на Украине Германия передала Киеву помощь на сумму в 22 миллиарда евро. Об этом сообщила глава МИД ФРГ Анналена Бербок, передает «РИА Новости».
«С начала конфликта Германия предоставила Киеву более 22 миллиардов евро двусторонней поддержки в самых разных областях: от палаток и генераторов до боевых танков и новейших систем ПВО, которые защищают небо над Украиной от российских атак», — сказала она.
Бербок отметила, что с первых дней СВО Берлин «твердо стоит на стороне» Украины и продолжит оказывать ей поддержку столько, сколько потребуется.
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