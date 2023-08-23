Байдена проинформировали об авиакатастрофе в Тверской области

Бизнесджет Embraer, летевший из Москвы в Петербург, разбился в среду вечером в Тверской области. По предварительным данным, на борту были 10 человек, все они погибли. В списке пассажиров, как сообщили в Росавиации, значился предприниматель Евгений Пригожин. По факту крушения возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.