Зеленский отказался менять территории на членство Украины в НАТО

Глава Украины Владимир Зеленский отказался менять территории на членство страны в НАТО . Об этом сообщает РИА Новости .

«Менять [членство в альянсе] НАТО на наши земли — это не честный разговор, искусственная или не искусственная провокация», — подчеркнул он.

Ранее Зеленский согласился обменять Белгород на членство Украины в Североатлантическом альянсе. Таким образом он ответил на заявление директора личного аппарата генсека НАТО Йенса Столтенберга о варианте окончания войны через предоставление Киеву членства в альянсе в ответ на согласие уступить России утраченные территории.