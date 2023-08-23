Макрон заявил о нежелании допускать поражения Украины
Париж не желает поражения Украины в конфликте и готов вести долгосрочное противостояние. Об этом 23 августа заявил в интервью журналу Le Point президент Франции Эммануэль Макрон.
Французский лидер также отметил, что НАТО и ЕС являются частью более широкого переговорного процесса, в рамках которого стороны будут вынуждены перестраивать геополитическую архитектуру Европы. При этом в ответ на вопрос о сохранении каналов связи с Президентом России Владимиром Путиным он сказал, что будет говорить с главой государства тогда, «когда это будет полезным».
Как писала «Парламентская газета», ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что военные просят мобилизовать больше украинцев. По его словам, мобилизационные мероприятия будут усилены после увольнения военкомов, которые за взятки помогали гражданам страны избегать призыва.