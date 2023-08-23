Макрон заявил о нежелании допускать поражения Украины

Французский лидер также отметил, что НАТО и ЕС являются частью более широкого переговорного процесса, в рамках которого стороны будут вынуждены перестраивать геополитическую архитектуру Европы. При этом в ответ на вопрос о сохранении каналов связи с Президентом России Владимиром Путиным он сказал, что будет говорить с главой государства тогда, «когда это будет полезным».