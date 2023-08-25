Зеленскому посоветовали забыть о Крыме

Председатель Ассоциации друзей Крыма в Турции, глава Федерации культурных обществ крымских татар Турции Унвер Сель высказал мнение, что украинскому президенту Владимиру Зеленскому следует забыть о Крыме и бывших границах Украины.

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Об этом политик сказал в беседе с РИА Новости.

«Звезде обложек западных журналов Зеленскому стоит забыть о Крыме и восстановлении бывших границ Украины», — подчеркнул собеседник агентства.

Сель отметил, что решение жителей Крыма в ходе референдума 2014 года было однозначным, поэтому Украина не должна «возвращать» Крым.

Президент Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что для России вопрос Крыма закрыт, а референдум на полуострове был проведён в строгом соответствии с международным правом.