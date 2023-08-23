Зеленский допустил, что выборы в США повлияют на поддержку Киева

Зеленский: выборы в США повлияют на поддержку Киева Вашингтоном

Украинский лидер Владимир Зеленский предположил, что выборы в США негативно повлияют на поддержку Украины со стороны Вашингтона. Он подчеркнул, что приложит максимальные усилия к тому, чтобы она сохранилась на прежнем уровне. Об этом пишет РИА «Новости».

Зеленский пояснил на брифинге, что следующий год будет сложным для Соединенных Штатов, в стране пройдут выборы.

На фоне президентской кампании, отметил глава государства, поддержка Киева со стороны США может как вырасти, так и снизиться.

По его словам, власти Украины сделают все, «чтобы поддержка США не уменьшалась».