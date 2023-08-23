$94.44+0.32102.25-0.51

Зеленский допустил, что выборы в США повлияют на поддержку Киева

Зеленский: выборы в США повлияют на поддержку Киева Вашингтоном

Украинский лидер Владимир Зеленский предположил, что выборы в США негативно повлияют на поддержку Украины со стороны Вашингтона. Он подчеркнул, что приложит максимальные усилия к тому, чтобы она сохранилась на прежнем уровне. Об этом пишет РИА «Новости».

Зеленский признался в сложном течении контрнаступления

Зеленский пояснил на брифинге, что следующий год будет сложным для Соединенных Штатов, в стране пройдут выборы.

На фоне президентской кампании, отметил глава государства, поддержка Киева со стороны США может как вырасти, так и снизиться.

По его словам, власти Украины сделают все, «чтобы поддержка США не уменьшалась».

Напомним, что ряд американских политиков неоднократно делал заявления по украинскому вопросу в негативном ключе. Так, губернатор Флориды Рон Десантис, один из ключевых кандидатов на роль президента США, рассказывал в интервью, что поддержка Украины не входит в число ключевых интересов державы.

25
Главные новости
Больше новостей
Рамблер: главные новости