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Журналисты в Нигере поддержали правительство мятежников

Ассоциация журналистов Нигера выразила свою поддержку военным властям республики. Об этом пишет агентство ANP.

В ассоциации отметили, что журналисты организации поддерживают «Национальный совет по защите отечества» и его руководителя, бригадного генерала Абдурахмана Тчиани.

Руководители АЖН призвали уважать факты на фоне повсеместного распространения ложных, непроверенных сведений.

Свыше 50 тысяч жителей Нигера пришли на добровольную мобилизацию

Журналисты заметили, что военные власти республики не нарушают свободу прессы.

Напомним, что в последние годы в Буркина-Фасо, Гвинее, Нигере, Судане, Мали произошли военные перевороты. Они были обусловлены преимущественно антиколониальным настроениями в западноафриканских государствах, желанием народов этих стран обрести подлинный суверенитет.

Наиболее резкую реакцию со стороны Запада вызвал переворот в Нигере, осуществленный военными. Лидеры США, Франции и ряда других стран осудили его, призвали вернуть конституционный порядок в республике.

Вместе с тем, по мнению экспертов, попытки осуществить интервенцию в Нигер столкнутся с большими сложностями, обусловленными расколом в ЭКОВАС, международной повесткой, а также рядом других факторов.

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