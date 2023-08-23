Журналисты в Нигере поддержали правительство мятежников

Ассоциация журналистов Нигера выразила свою поддержку военным властям республики. Об этом пишет агентство ANP.

В ассоциации отметили, что журналисты организации поддерживают «Национальный совет по защите отечества» и его руководителя, бригадного генерала Абдурахмана Тчиани.

Руководители АЖН призвали уважать факты на фоне повсеместного распространения ложных, непроверенных сведений.

Журналисты заметили, что военные власти республики не нарушают свободу прессы.

Напомним, что в последние годы в Буркина-Фасо, Гвинее, Нигере, Судане, Мали произошли военные перевороты. Они были обусловлены преимущественно антиколониальным настроениями в западноафриканских государствах, желанием народов этих стран обрести подлинный суверенитет.

Наиболее резкую реакцию со стороны Запада вызвал переворот в Нигере, осуществленный военными. Лидеры США, Франции и ряда других стран осудили его, призвали вернуть конституционный порядок в республике.