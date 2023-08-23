Военные попросили Зеленского об усилении мобилизации

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что военные обратились к нему с запросом призвать больше людей в вооруженные силы страны.

"Военные обратились ко мне по поводу того, чтобы дать возможность мобилизовать больше людей. Больше пока ничего не могу вам сказать", - сказал он на пресс-конференции в ответ на вопрос, будет ли усилена мобилизация.

Зеленский добавил, что мобилизация будет усилена после чистки в военкоматах, сотрудники которых за взятки освобождают украинцев от призыва.

Власти Украины ввели в стране военное положение 24 февраля 2022 года. В этот же день Зеленский подписал указ о проведении всеобщей мобилизации начиная с 25 февраля. Действие указов о военном положении и мобилизации власти продлевали неоднократно. В связи с этим на выезд за границу мужчин в возрасте от 18 до 60 лет наложен запрет.