МИД Турции в четвертый раз вызвал датского дипломата из-за сожжения Корана

МИД Турции в четвертый раз за месяц вызвал дипломата из Дании из-за акций по сожжению Корана в Копенгагене, сообщает РИА Новости со ссылкой на турецкое дипведомство.

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По данным источника, временный поверенный в делах посольства Дании в Анкаре был вновь вызван в МИД в связи с продолжающимся сожжением Корана перед посольством Турции в Копенгагене и посольствами некоторых мусульманских стран.

Ранее сообщалось, что организатор акций с сожжением Корана Салван Момика подал 12 новых заявок на проведение аналогичных мероприятий в течение следующих трех недель в Стокгольме, Мальмё и Эребру.

Новые заявки были поданы 21 августа, но пока еще не получили одобрения от властей. Полиция Стокгольма заявила, что будет разрешать публичные собрания в максимально возможном объеме, и в настоящее время заявления рассматриваются.