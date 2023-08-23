Страны БРИКС подписали документ о расширении объединения
Глава МИД ЮАР Наледи Пандор заявила, что страны-участники БРИКС договорились о расширении объединения. Об этом пишет Reuters.
«У нас есть принятый нами документ, в котором излагаются руководства, принципы и процессы рассмотрения стран, желающих стать членами БРИКС... Это очень позитивно», – заявила Пандор.
По её словам, принятие этого договора откроет путь десяткам заинтересованных в присоединении к БРИКС стран. Отмечается, что тема расширения объединения стала центральной на повестке дня саммита.
Ранее председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что БРИКС необходимо ускорить процесс принятия новых членов в объединение.
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