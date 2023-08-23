Появились кадры столкновения миротворцев ООН и турок-киприотов

В сети появилась видеозапись, на кадрах которой можно увидеть столкновение вооруженных сил Организации Объединенных Наций по поддержанию мира на Кипре (ВСООНК) и турок-киприотов. Об этом сообщает Daily Mail.

Отмечается, что стычка произошла после того, как миротворцы предприняли попытку помешать незаконному строительству дороги между двумя общинами.

«Видео показывает, как британских миротворцев избивают и толкают в жестокой драке турки-киприоты», – сообщает источник.

Конфликт произошёл на территории буферной зоны возле Пилы. Уточняется, что в результате столкновения три солдата ООН обратились за медицинской помощью. У одного из них зафиксировали перелом носа.