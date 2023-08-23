Эрдоган: окончание конфликта на Украине станет «глотком свежего воздуха»
Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган на III саммите Крымской платформы сделал ряд заявлений по международной повестке. В частности, он высказался по проблемам Крыма, конфликта на Украине, пролонгации черноморской инициативы. Об этом пишет агентство Анадолу.
По данным агентства, в Киеве в среду, 23 августа, начался Международный саммит Крымской платформы. Эрдоган, как и ряд других участников, не посчитал нужным присутствовать лично и направил видеообращение.
Глава Турции подчеркнул, что Анкара придерживается прежней позиции по вопросу о сохранении территориальной целостности и суверенитета Украины. В рамках этого республика высказывается за возвращение Киеву ряда территорий.
Эрдоган отметил, что конфликт на Украине следует завершить справедливым и прочным миром. В связи с этим, добавил он, Турция прикладывает «интенсивные усилия, чтобы сохранить открытыми каналы связи, чтобы остановить кровопролитие и подготовить стороны к переговорам».
По его мнению, завершение противостояния станет «глотком свежего воздуха не только для региона», но и для планеты в целом.
Работа над возобновлением черноморской инициативы также продолжается, уточнил президент. Он заметил, что стороны должны избегать любых шагов, которые еще больше усилят напряженность в этом процессе и нанесут ущерб спокойствию на Черном море.
Глава крымского парламента Владимир Константинов пояснил, что украинский саммит не имеет никакой легитимности и практического смысла. Инициатива по его ежегодному проведению является абсолютно деструктивной.
Напомним, что ровно год назад, 23 августа 2022 года, состоялся предыдущий саммит платформы. Во время своего выступления Эрдоган высказал мнение по вопросам региональной повестки и призвал к восстановлению стабильности в бассейне Черного моря.