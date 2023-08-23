Эрдоган: окончание конфликта на Украине станет «глотком свежего воздуха»

Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган на III саммите Крымской платформы сделал ряд заявлений по международной повестке. В частности, он высказался по проблемам Крыма, конфликта на Украине, пролонгации черноморской инициативы. Об этом пишет агентство Анадолу.

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По данным агентства, в Киеве в среду, 23 августа, начался Международный саммит Крымской платформы. Эрдоган, как и ряд других участников, не посчитал нужным присутствовать лично и направил видеообращение.

Глава Турции подчеркнул, что Анкара придерживается прежней позиции по вопросу о сохранении территориальной целостности и суверенитета Украины. В рамках этого республика высказывается за возвращение Киеву ряда территорий.

Эрдоган отметил, что конфликт на Украине следует завершить справедливым и прочным миром. В связи с этим, добавил он, Турция прикладывает «интенсивные усилия, чтобы сохранить открытыми каналы связи, чтобы остановить кровопролитие и подготовить стороны к переговорам».

По его мнению, завершение противостояния станет «глотком свежего воздуха не только для региона», но и для планеты в целом.

Работа над возобновлением черноморской инициативы также продолжается, уточнил президент. Он заметил, что стороны должны избегать любых шагов, которые еще больше усилят напряженность в этом процессе и нанесут ущерб спокойствию на Черном море.

Глава крымского парламента Владимир Константинов пояснил, что украинский саммит не имеет никакой легитимности и практического смысла. Инициатива по его ежегодному проведению является абсолютно деструктивной.