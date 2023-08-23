В Польше назвали причины бегства украинцев за рубеж
Украинцы бегут из страны из-за отказа от мира с Россией. Об этом заявил польский генерал Вальдемар Скшипчак в статье для Wprost.
По его словам, эмиграция из Украины «стала серьезной проблемой».
«Люди бегут из страны, потому что у них нет надежды на окончание боевых действий», — считает генерал.
Ранее Скшипчак заявил, что Украине грозит «медленная агония» из-за отказа от мира с Россией. По его мнению, наиболее оптимальным вариантом завершения боевых действий является «корейский сценарий» с заморозкой линии фронта.
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