Канада ввела новые антироссийские санкции

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил о введении санкций в отношении четырёх физлиц и 29 компаний из России .

«Сегодня Канада объявляет дополнительные санкции в отношении четырёх физических лиц и 29 структур в военном, промышленном, финансовом и ядерном секторах России», — приводит РИА Новости его слова.

Ранее правительство Канады внесло в санкционный список три суда в Москве, а также 15 физических лиц в рамках мер против России.