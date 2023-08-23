$94.44+0.32102.25-0.51

Канада ввела санкции против четырёх человек и 29 компаний из России

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил о введении санкций в отношении четырёх физлиц и 29 компаний из России.

Канада ввела новые антироссийские санкции
© globallookpress.com

«Сегодня Канада объявляет дополнительные санкции в отношении четырёх физических лиц и 29 структур в военном, промышленном, финансовом и ядерном секторах России», — приводит РИА Новости его слова.

Вашингтон, Токио и Сеул договорились о санкциях против РФ

Трюдо подчеркнул, что ограничения призваны «убедить российскую сторону покинуть Украину»

Ранее правительство Канады внесло в санкционный список три суда в Москве, а также 15 физических лиц в рамках мер против России.

По словам посла России в Канаде Олега Степанова, новые антироссийские санкции Оттавы лишены смысла.

15