Разведка Украины назвала цель атак дронов на «Москва-Сити»
Представитель Главного управления разведки (ГУР) Украины Андрей Юсов заявил в эфире телеканала «Рада», что целью атак беспилотников в районе башен «Москва-Сити» было влияние на настроения в обществе.
«Эти действия носят многоплановый характер и влияют сразу на несколько процессов. <…> Это общественные настроения, это информационный эффект», — сказал он в ответ на соответствующий вопрос.
До этого официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что РФ осуждает террористические акты Украины, использующей БПЛА для атаки по Москве и другим регионам страны.
23 августа мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силами ПВО был сбит один беспилотник в Можайском районе Подмосковья, второй попал в строящееся здание в «Москва-Сити». Вскоре глава, сославшись на сведения Минобороны России, пояснил, что ПВО сбила еще один беспилотник в районе Химок.