Разведка Украины назвала цель атак дронов на «Москва-Сити»

Представитель Главного управления разведки (ГУР) Украины Андрей Юсов заявил в эфире телеканала «Рада», что целью атак беспилотников в районе башен «Москва-Сити» было влияние на настроения в обществе.

«Эти действия носят многоплановый характер и влияют сразу на несколько процессов. <…> Это общественные настроения, это информационный эффект», — сказал он в ответ на соответствующий вопрос.

До этого официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что РФ осуждает террористические акты Украины, использующей БПЛА для атаки по Москве и другим регионам страны.