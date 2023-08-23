Польша предложила гражданам Соединенным Штатам воспользоваться своей территорией, чтобы в экстренном порядке покинуть Белоруссию. Об этом сообщается на странице пограничного ведомства Польши в социальной сети X (ранее Twitter).

Перед этим госдепартамент США в связи с закрытием части пограничных пунктов пропуска на белорусско-литовской границе попросил своих соотечественников немедленно уехать из Белоруссии

«В связи с обращением посольства США к американским гражданам с просьбой срочно покинуть территорию Белоруссии сообщаем, что они могут въезжать в Польшу через пограничный переход в Тересполе», — уточнили в пограничной службе Польши.

«Брест-Тересполь» является единственным оставшимся работающим пассажирским пограничным переходом на границе Польши и Белоруссии. 18 августа власти Литвы закрыли два из шести контрольно-пропускных пунктов на границе с Белоруссией. Работу прекратили объекты в Шумскасе и Тверячюсе.