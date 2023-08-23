На польских пограничников на границе с Белоруссией напали нелегалы

Нелегальные мигранты, вооруженные камнями и палками, совершили нападение на польских пограничников на границе с Белоруссией. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Погранстражи Польши.

В пресс-службе пояснили, что инцидент произошел в районе Дубич Церкевных.

Агрессивная группа мигрантов, отметили в ведомстве, напала на патруль. Мужчины бросали камни и палки. Кроме того, один из нападавших предположительно был вооружен гладкоствольным ружьем.

В Погранслужбе подчеркнули, что за сутки на территорию Польши пытались проникнуть 60 человек, 20 из них принимали участие в атаке на пограничников.

Напомним, что тяжелая обстановка на границе между Белоруссией и Польшей сохраняется с 2021 года. Мигранты пытаются проникнуть на территорию ЕС, Варшава этому активно противодействует.