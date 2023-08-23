На польских пограничников на границе с Белоруссией напали нелегалы
Нелегальные мигранты, вооруженные камнями и палками, совершили нападение на польских пограничников на границе с Белоруссией. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Погранстражи Польши.
В пресс-службе пояснили, что инцидент произошел в районе Дубич Церкевных.
Агрессивная группа мигрантов, отметили в ведомстве, напала на патруль. Мужчины бросали камни и палки. Кроме того, один из нападавших предположительно был вооружен гладкоствольным ружьем.
В Погранслужбе подчеркнули, что за сутки на территорию Польши пытались проникнуть 60 человек, 20 из них принимали участие в атаке на пограничников.
Напомним, что тяжелая обстановка на границе между Белоруссией и Польшей сохраняется с 2021 года. Мигранты пытаются проникнуть на территорию ЕС, Варшава этому активно противодействует.
На фоне этого, беженцы нередко предпринимают атаки на польские патрули. Так, нападение было совершено группой мигрантов 28 марта. Мужчины бросали в пограничников камни и ветки, высказывались против чрезмерно жесткой политики Польши.