Вопрос о правилах приема новых участников в БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР), выявил расхождения во взглядах, с которыми давно сталкиваются члены организации. Об этом пишет Reuters.

По мнению агентства, Россия и Китай стремятся укрепить и расширить БРИКС на фоне возросшей мировой напряженности, используя саммит в Йоханнесбурге для противопоставления организации Западу.

Однако президент Бразилии Лула да Силва заявил, что БРИКС не должна стремиться конкурировать с США и G7. Он также обеспокоен тем, что расширение может ослабить позиции Бразилии внутри объединения.

«Мы не хотим быть противовесом «Большой семерке», «Большой двадцатке» или Соединенным Штатам», — сказал лидер Бразилии во время трансляции в социальных сетях из Йоханнесбурга.

Индия, в свою очередь, опасается возрастающего китайского доминирования, и смотрит в сторону Запада, отмечается в материале.

«Хотя в ходе саммита не ожидается принятия новых членов в БРИКС, лидеры взвешивают рамки и критерии присоединения, детали которых могут быть включены в совместную декларацию, которая должна быть окончательно согласована в среду», — говорится в тексте.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин заявил во время пленарной сессии саммита БРИКС, что страна выступает за ускорение процесса принятия новых членов объединения.