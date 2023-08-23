Грузия отказалась участвовать в антироссийском мероприятии на Украине

Грузия не отправляет официальную делегацию на саммит «Крымской платформы» и празднование Дня независимости Украины, сообщил телеканал «Мтавари» («Главный»), передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

По данным телеканала, в Киев направились представители оппозиционного саакашвилевского «Единого национального движения». МИД Грузии пока не комментировал неучастие в форуме и торжественных мероприятиях.

Депутат от правящей «Грузинской мечты» Ираклий Кадагишвили заявил, что «Грузия солидарна с Украиной и тысячу раз это подтверждала и доказывала». Он предложил «не спекулировать» тем, что Тбилиси не отправил в Киев официальную делегацию.

В среду на Украине запланировано проведение саммита «Крымская платформа». Первый саммит «Крымская платформа» прошел в Киеве в 2021 году по инициативе Украины, на нем обсуждался вопрос «деоккупации» Крыма. Тогда в саммите приняли участие более 40 стран и международных организаций.

Украина отозвала своего посла из Грузии вскоре после начала СВО, так как Грузия, участвующая во всех международных санкциях против России, не вводила их на двусторонней основе.

Ранее Украина потребовала от посла Грузии покинуть страны из-за якобы ухудшения состояния здоровья ее гражданина, экс-президента Михаила Саакашвили, который находится в шестилетнем заключении с октября 2021 года.