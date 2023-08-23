Токаев поблагодарил Байдена за приглашение на встречу с лидерами Средней Азии

«Центральная Азия является важной частью мира, и Казахстан выступает ключевой страной в регионе Центральной Азии. Поэтому мы хотим убедиться, что у нас есть возможности для дальнейшей совместной работы. Я полагаю, президент Байден разделяет это мнение, и он будет рад встретиться с вами в Нью-Йорке в ближайшее время. Это поможет нам продолжать работу над укреплением наших отношений», — отметил он.