Трамп заявил, что пойдёт под арест «с гордостью»

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что боролся за чистоту выборов в штате Джорджия и «с гордостью» пойдет под арест из-за этого. Такое заявление политик сделал в социальной сети Truth Social, пишет РИА Новости.

Ранее появилась информация, что бывший глава Белого дома намерен 24 августа приехать в тюрьму округа Фултон и сдаться властям по делу о вмешательстве в выборы в штате Джорджия. По данным СМИ, эта дата была согласована представителями Дональда Трампа с окружной прокуратурой. При этом для освобождения из-под стражи экс-президенту впервые будет необходимо внести залог в $200 тысяч.

«Никто никогда не боролся за чистоту выборов так, как это делал президент Дональд Дж. Трамп. За это я с гордостью пойду под арест завтра вечером в Джорджии», - написал Трамп.

Выдвинутые против него обвинения политик отрицает.

Минюст США ведет параллельные расследования нескольких дел, открытых против Трампа и бывший американский лидер уже несколько раз официально сдавался властям и был отпущен на свободу до суда. В частности, экс–президента обвиняют в небрежном обращении с секретными документами, попытке купить молчание звезды фильмов для взрослых и вмешательстве в выборы в округе Фултон (штат Джорджия).