В ООН обеспокоились атаками дронов по российским городам

Заместитель генсека ООН Розмари Дикарло заявила, что организация обеспокоена обстрелами приграничной территории России и атаками дронов по городам страны. Трансляция заседания Совбеза велась на YouTube.
Дикарло подчеркнула, что атаки в отношении гражданских лиц и инфраструктуры, где бы они ни происходили, строго запрещены международным правом.
Ранее стало известно о попадании беспилотника в здание «Москва-Сити» ночью 23 августа около 3:00 по московскому времени. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что в результате удара было выбито несколько окон в двух соседних пятиэтажках, пострадавших нет.
Спикер Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов заявил, что атаки дронов на башни «Москва-Сити» производятся с целью психологического воздействия на население России. США, в свою очередь, выступили против ударов Вооруженных сил Украины по России.