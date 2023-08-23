В Польше пригрозили Украине «медленной агонией»
Украине грозит «медленная агония» из-за продолжающегося военного конфликта и отсутствия перспектив его завершения. Об этом написал польский генерал Вальдемар Скшипчак в статье для издания Wprost.
По его мнению, для завершения конфликта на Украине лучше всего подойдет корейский сценарий, то есть заморозка линии фронта и закрепление ее как временной границы. По такому принципу существуют Северная и Южная Корея.
«Отсутствие перспективы окончания конфликта означает для Украины медленную агонию», — пишет Скшипчак в своей статье для издания.
Он предупредил, что одной из основных угроз стал выезд украинцев из страны.
Ранее экс-постпред Германии при ООН и ОБСЕ Рюдигер Людекинг раскритиковал Запад за поставки Украине вооружений. По его мнению, страны Запада демонстрируют зацикленность на отправке Украине оружия.