В Британии раскрыли самого продуктивного шпиона поколения

Китайский шпион использовал фейковые профили в соцсети LinkedIn (запрещена в РФ), пытаясь выманить у тысяч британских чиновников государственные секреты в обмен на большие суммы денег. Об этом рассказала The Times.

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По данным газеты, офицер разведки главного шпионского агентства Пекина создал серию псевдонимов и аккаунтов фейковых компаний, чтобы входить в контакт с сотрудниками служб безопасности, государственными служащими, а также учеными, имеющими доступ к секретной информации или секретным технологиям.

В западных спецслужбах считают, что этот оперативник (его основной псевдоним - Робин Чжан) - самый результативный шпион, работавший против британских интересов, за последнее поколение. Предполагается, что он почти полностью действовал из-за рубежа, вероятно, из штаб-квартиры Министерства государственной безопасности Китая в Пекине.

Сначала Робин Чжан запрашивал у определенного человека консультацию из сферы его профессиональных интересов, а затем предлагал деньги за секретные данные или документы. К примеру, он предложил сотруднику отдела кадров около десяти тысяч долларов за информацию о каждом новом работнике в британских разведывательных службах.

Ранее в Великобритании арестовали трех граждан Болгарии, ставших фигурантами дела о шпионаже в пользу России.

Трое болгар были задержаны в Британии еще в феврале 2023 года, но известно об этом деле стало только сейчас. Власти утверждают, что фигуранты дела работали на российские спецслужбы. Их обвинили в хранении «с ненадлежащими намерениями» фальшивых документов - у них нашли тайник с поддельными паспортами разных стран.