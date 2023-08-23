Кандидат в президенты США Дональд Трамп убедил избирателей рассматривать уголовные обвинения в свой адрес как «охоту на ведьм», нацеленную не только на него, но и на простых американцев. Об этом пишет CNN.

«Трамп превратил многочисленные обвинительные заключения ... от чернокожих прокуроров, которых он неоднократно называл «расистскими», — в последнее доказательство <...> что самые большие жертвы дискриминации — это группы, к которым принадлежит большинство из них: христиане, мужчины и белое население», — говорится в тексте.

Опросы показали, что избиратели-республиканцы считают, что они с большей вероятностью столкнутся с дискриминацией, чем группы, которые сталкивались с ней раньше: расовые и религиозные меньшинства, представители общественных движений, люди нетрадиционной ориентации, пишет CNN.

Склонность сторонников Республиканской партии отвергать обвинения против Трампа отражают тенденцию консерваторов верить в то, что они настоящие жертвы предубеждений в обществе, отмечается в материале.