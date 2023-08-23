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Помощника Си Цзиньпина скрутили охранники на саммите БРИКС

Помощника председателя КНР Си Цзиньпина скрутила охрана на саммите БРИКС. Видео инцидента распространилось в telegram-каналах.

На ролике видно, как лидер Китая направлялся на встречу с лидерами стран, в то время как помощник не успевал его догнать. Подчиненный побежал за Си Цзиньпинем, но его схватила охрана.

Си Цзиньпин обратился с предложением к странам БРИКС

Саммит БРИКС начался 22 августа в Йоханнесбурге и будет проходить до 24 числа. Свое участие подтвердили представители более 40 государств, передает RT. Россию представляет глава МИД Сергей Лавров. Президент РФ Владимир Путин принял участие в саммите в формате видеоконференции.