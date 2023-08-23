СМИ: Нетаньяху планирует встретиться с Байденом на полях Генассамблеи ООН
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху планирует встретиться с президентом США Джо Байденом на полях Генассамблеи ООН в сентябре. Об этом сообщила израильская радиостанция Kan.
Согласно ее информации, вопрос о встрече двух лидеров пока находится на стадии финального согласования. Кроме того, радио утверждает, что в начале сентября Нетаньяху посетит с визитом Кипр, куда он должен был отправиться 27 июля, однако вынужден был отложить поездку по состоянию здоровья: за несколько дней до ожидаемого визита главе израильского кабмина имплантировали кардиостимулятор.
Радио также отмечает, что в октябре Нетаньяху планирует посетить Прагу, где лично примет участие в заседании чешско-израильской межправительственной комиссии.
27 июля Нетаньяху в интервью американскому телеканалу ABC подтвердил, что получил от Белого дома приглашение посетить США. Он отметил, что визит может состояться в сентябре, однако окончательные сроки не согласованы. По оценке премьера, отношения между Израилем и США "прочны как никогда". За 10 дней до этого, 17 июля, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что визит премьер-министра Израиля в Соединенные Штаты состоится осенью по приглашению американской стороны.