Нетаньяху планирует встретиться с Байденом на полях Генассамблеи ООН

Согласно ее информации, вопрос о встрече двух лидеров пока находится на стадии финального согласования. Кроме того, радио утверждает, что в начале сентября Нетаньяху посетит с визитом Кипр, куда он должен был отправиться 27 июля, однако вынужден был отложить поездку по состоянию здоровья: за несколько дней до ожидаемого визита главе израильского кабмина имплантировали кардиостимулятор.

Радио также отмечает, что в октябре Нетаньяху планирует посетить Прагу, где лично примет участие в заседании чешско-израильской межправительственной комиссии.