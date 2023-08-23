В Женеве мужчина сунул голову в струю фонтана и попал в больницу

Молодой человек прорвался через барьер безопасности фонтана, сунул голову под струю, после чего его отбросило назад. Он предпринял еще одну попытку и его подбросило на несколько метров в высоту. Затем молодой человек упал на плиты возле фонтана, встал и нырнул в озеро. К этому моменту за ним на лодке приехали спасатели.