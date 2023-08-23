В Женеве мужчина сунул голову в струю фонтана и попал в больницу

В Женеве мужчина сунул голову в струю огромного фонтана и попал в больницу
В Женеве 20-летний мужчина попытался освежиться в фонтане Же-До и получил травму головы. Об этом сообщает 20 minutes.
Фонтан Же-До - один из самых больших в мире, он представляет собой электрический водомет. Высота струи фонтана, расположенного на Женевском озере, составляет 147 метров.
Молодой человек прорвался через барьер безопасности фонтана, сунул голову под струю, после чего его отбросило назад. Он предпринял еще одну попытку и его подбросило на несколько метров в высоту. Затем молодой человек упал на плиты возле фонтана, встал и нырнул в озеро. К этому моменту за ним на лодке приехали спасатели.
Молодого человека передали врачам. В каком состоянии он находится сейчас, неизвестно.
Пересечение барьера безопасности Же-До строго запрещено. Вода движется в фонтане со скоростью 200 километров в час (500 литров в секунду).