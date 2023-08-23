Зеленский отказался комментировать информацию об отставке главы Минобороны

Президент Украины Владимир Зеленский не стал комментировать информацию об отставке министра обороны страны Алексея Резникова, отметив, что указ еще не подписан. Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с премьер-министром Финляндии Петтери Орпо, запись которой была опубликована в Telegram-канале главы государства.