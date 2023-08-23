Си призвал БРИКС выступить против экономического принуждения

Глава Китая Си Цзиньпин предложил странам БРИКС выступить против экономического принуждения. Об этом сообщает РИА Новости.

Си призвал коллег по БРИКС сосредоточиться на деловом сотрудничестве, расширять сотрудничество в области политики и безопасности, а также поддерживать мир и спокойствие.

Глава Китая подчеркнул, что в КНР готовы сотрудничать со всеми членами БРИКС, чтобы создать механизм устойчивого промышленного обмена и сотрудничества.

Саммит стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) проходит в Йоханнесбурге с 22 по 24 августа. Президент РФ Владимир Путин, выступая на саммите, заявил, что государства-члены организации против политики неоколониализма, гегемонии и исключительности стран.