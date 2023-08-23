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Президент Сербии Вучич ответил на обвинения в изменении отношения к РФ

Президент Сербии Александр Вучич опроверг утверждения оппонентов, что его отношение к Российской Федерации изменилось. Об этом он заявил на неформальном саммите с лидерами Балканских государств и ЕС в Афинах. Об этом сообщает РИА «Новости».

«И за это мне высказывают люди, которые днями и неделями напролет организуют кампанию против меня и говорят, что мы должны ввести санкции против России, говорят мне – встречайся с Зеленским, не контактируй с Путиным. А когда им кажется, что могут что-то сказать против меня, говорят: «Ты против Путина!», — заявил президент Сербии.

Вучич подчеркнул, что регулярно сталкивается с давлением и требованием ввести санкции против РФ, а также изменить политику Сербии.

Накануне сербский лидер заявил, что перед подписанием декларации «Афинского саммита» потребовал исключить из документа «два важных пункта» антироссийской направленности.

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Как отметил Вучич в ходе брифинга, его зарубежные коллеги «требовали как можно более острых формулировок». При этом он подчеркнул, что одна малая страна не может противостоять множеству больших государств.

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