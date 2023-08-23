«И за это мне высказывают люди, которые днями и неделями напролет организуют кампанию против меня и говорят, что мы должны ввести санкции против России, говорят мне – встречайся с Зеленским, не контактируй с Путиным. А когда им кажется, что могут что-то сказать против меня, говорят: «Ты против Путина!», — заявил президент Сербии.