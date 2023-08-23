Премьер-министр Индии Норендра Моди заявил, что Индия полностью поддерживает расширение БРИКС. Об этом сообщает The Times of India.

Саммит стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) проходит в Йоханнесбурге с 22 по 24 августа. Одной из главных его тем стало возможное расширение организации.

Более 40 стран выразили заинтересованность в присоединении к БРИКС, более 20 из них официально обратились с такой просьбой. В числе наиболее вероятных кандидатов на вступление называли Саудовскую Аравию, Иран, Аргентину, Египет и Индонезию.