Украинские СМИ сообщают о взрыве в Сумах

Взрыв прогремел в среду, 23 августа, в городе Сумы на Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

«В Сумах слышен звук взрыва», — сообщил украинский телеканал «Общественное».

На момент взрыва в регионе не объявлялась воздушная тревога. Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, сейчас предупреждение действует в Сумской и Черниговской областях. Власти и экстренные службы пока никак не прокомментировали информацию.

Напомним, что 22 августа украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове. В тот момент воздушная тревога действовала в трех областях Украины — в Харьковской, Полтавской и Одесской областях.