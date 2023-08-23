Украинские СМИ сообщают о взрыве в Сумах
Взрыв прогремел в среду, 23 августа, в городе Сумы на Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.
«В Сумах слышен звук взрыва», — сообщил украинский телеканал «Общественное».
На момент взрыва в регионе не объявлялась воздушная тревога. Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, сейчас предупреждение действует в Сумской и Черниговской областях. Власти и экстренные службы пока никак не прокомментировали информацию.
Напомним, что 22 августа украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове. В тот момент воздушная тревога действовала в трех областях Украины — в Харьковской, Полтавской и Одесской областях.
Вооруженные силы РФ активно наносят удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года, спустя два дня после первого теракта на Крымском мосту. 17 июля произошел новый теракт в районе 145-й опоры моста со стороны Краснодарского края. Мост атаковали украинские надводные беспилотники. В результате погибла семейная пара из Белгородской области.