По его мнению, страны Запада демонстрируют зацикленность на отправке Украине оружия. Вместо однобокого взгляда на конфликт он предлагает искать мирные выходы из кризиса.

«Главный недостаток западной политики заключается в том, что в качестве условия для поиска дипломатического решения проблемы выдвигается требование военной победы Украины», — отмечает экс-дипломат.

Он добавил, что Запад демонстрирует высокомерие, отвергая мирные инициативы Китая и стран Глобального Юга.

Также он раскритиковал решение об отправке Украине истребителей F-16, сравнив его с поставками танков Abrams. Людекинг подчеркнул, что танки Abrams не помогли Вооруженным силам Украины (ВСУ) провести успешное контрнаступление.