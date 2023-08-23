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В Германии заявили о зацикленности Запада на поставках оружия Украине

Бывший постпред Германии при Организации Объединенных Наций (ООН) и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Рюдигер Людекинг раскритиковал Запад за поставки Украине вооружений. Об этом он написал в своей колонке для газеты Cicero.

В Германии заявили о зацикленности Запада на поставках оружия Украине
© Lenta.ru

По его мнению, страны Запада демонстрируют зацикленность на отправке Украине оружия. Вместо однобокого взгляда на конфликт он предлагает искать мирные выходы из кризиса.

«Главный недостаток западной политики заключается в том, что в качестве условия для поиска дипломатического решения проблемы выдвигается требование военной победы Украины», — отмечает экс-дипломат.

Он добавил, что Запад демонстрирует высокомерие, отвергая мирные инициативы Китая и стран Глобального Юга.

Также он раскритиковал решение об отправке Украине истребителей F-16, сравнив его с поставками танков Abrams. Людекинг подчеркнул, что танки Abrams не помогли Вооруженным силам Украины (ВСУ) провести успешное контрнаступление.

Ранее в Германии уличили Запад в переходе красной черты из-за поставок F-16 Украине. По мнению депутата Бундестага от Левой партии Сары Вагенкнехт, западные страны вновь преступили красную черту в прокси-войне с Россией, дав согласие на предоставление Украине истребителей-бомбардировщиков данного типа.

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