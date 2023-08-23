Власти КНР заявили, что оказывают содействие гуманитарной ситуации на Украине

Официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь заявил, что страна играет конструктивную роль в урегулировании гуманитарной ситуации на территории Украины. Об этом сообщает ТАСС.

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«Китай всегда по-своему играет конструктивную роль в урегулировании гуманитарной ситуации на Украине», — сказал представитель дипведомства.

Отмечается, что так он прокомментировал начало сбора средств усилиями ООН для гуманитарной помощи Украине.

Ван добавил, что страна продолжит предпринимать собственные усилия по гуманитарному урегулированию на Украине.