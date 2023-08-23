Власти КНР заявили, что оказывают содействие гуманитарной ситуации на Украине

Официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь заявил, что страна играет конструктивную роль в урегулировании гуманитарной ситуации на территории Украины. Об этом сообщает ТАСС.
«Китай всегда по-своему играет конструктивную роль в урегулировании гуманитарной ситуации на Украине», — сказал представитель дипведомства.
Отмечается, что так он прокомментировал начало сбора средств усилиями ООН для гуманитарной помощи Украине.
Ван добавил, что страна продолжит предпринимать собственные усилия по гуманитарному урегулированию на Украине.
До этого бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин призвал завершить конфликт на Украине до сокращения поставок помощи от США. По мнению Соскина, конгресс США не предоставит американскому президенту Джо Байдену дополнительно $24 млрд для Киева. Соскин добавил, что Германия, Великобритания и прочие европейские страны также прекратят финансирование Киева после решения Вашингтона.