США на фоне провала попытки украинского контрнаступления требуют от Киева сосредоточиться на взятии Мелитополя, не считаясь с потерями. Об этом пишет американская газета The New York Times.

По данным издания, в Вашингтоне признают, что украинцы не добились того успеха, на который союзники надеялись, когда началось наступление, и считают, что Киеву стоит сосредоточиться на достижении целей на юге, чтобы лишить Россию сухопутного коридора в Крым.

«Американские специалисты по планированию рекомендовали Украине сконцентрироваться на продвижении к Мелитополю, главному приоритету Киева, и на прорыве российских минных полей и других оборонительных сооружений, невзирая на потери личного состава и военной техники», - отмечает издание.

В США считают, что только смена тактики поможет изменить темп контрнаступления и украинским военным необходимо консолидировать боевую мощь в одном месте.

«Спустя почти три месяца после начала контрнаступления украинцы, возможно, прислушаются к этому совету, особенно учитывая, что потери продолжают расти, а Россия по-прежнему имеет преимущество в войсках и технике», - говорится в статье.

Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер в YouTube-канале Stephen Gardner заявил о том, что украинские механизированные бригады несут огромные потери в ходе активных наступательных действий. Многие из тех, кого отправляют на линию боевого соприкосновения, прошли лишь трехнедельную базовую подготовку, отметил он.