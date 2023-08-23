Сильный ураган обрушился на священный для мусульман город

Сильный шторм прошел в провинции Мекка в Саудовской Аравии. Скорость ветра в регионе превысила 80 км в час, передает РИА Новости.

По имеющейся информации, ураган повредил несколько металлических конструкций и рекламных щитов. В социальных сетях также начали появляться видео, на которых порывы ветра сбивают паломников и местных жителей с ног.

«Скорость ветров, обрушившихся на священную столицу, превысила 80 км в час», — процитировало агентство представителя Национального метеорологического центра королевства Хусейна аль-Кахтани.

Никакой информации о пострадавших к текущему моменту не поступало. Однако в целях безопасности власти распорядились временно отказаться от очных занятий в школах и других учебных заведениях, перейдя на дистанционный формат.