Сильный ураган обрушился на священный для мусульман город
Сильный шторм прошел в провинции Мекка в Саудовской Аравии. Скорость ветра в регионе превысила 80 км в час, передает РИА Новости.
По имеющейся информации, ураган повредил несколько металлических конструкций и рекламных щитов. В социальных сетях также начали появляться видео, на которых порывы ветра сбивают паломников и местных жителей с ног.
«Скорость ветров, обрушившихся на священную столицу, превысила 80 км в час», — процитировало агентство представителя Национального метеорологического центра королевства Хусейна аль-Кахтани.
Никакой информации о пострадавших к текущему моменту не поступало. Однако в целях безопасности власти распорядились временно отказаться от очных занятий в школах и других учебных заведениях, перейдя на дистанционный формат.
Накануне президент США Джо Байден обратился к гражданам с призывом серьезно отнестись к надвигающемуся на страну тропическому шторму «Хилари». Согласно прогнозам синоптиков, ураган затронет штат Калифорния.