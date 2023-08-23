Западные союзники советуют Украине сконцентрировать удар на южном направлении

Западные военные рекомендовали ВСУ сосредоточить свои усилия на южном участке контрнаступления, чтобы достичь стратегических успехов. По информации The New York Times, главком Валерий Залужный с таким мнением согласился. Есть признаки того, что Украина уже ведет переброску наиболее боеспособных подразделений. Времени у ВСУ мало – скоро наступит осенняя распутица.

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Украинским войскам следовало бы сконцентрировать усилия на южном участке контрнаступления, чтобы достичь каких-либо стратегических успехов. Такое мнение превалирует у западных чиновников, которых на условиях анонимности расспросила газета The New York Times.

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По мнению источников издания, силы и огневая мощь Украины сейчас распределены неправильно. ВСУ нуждаются в консолидации боевой мощи в одном месте. The New York Times пишет, что такие правила – сосредоточение усилий на одном участке фронта — диктует американская военная доктрина. Россия и Украина же ведут боевые действия по советским канонам, которые предполагают рассредоточение ресурсов по всем участкам фронта.

Сменить пропорции

«Главная цель контрнаступления — перерезать российские линии снабжения на юге Украины путем разрушения так называемого сухопутного моста между Россией и Крымом. Но вместо того, чтобы сосредоточиться на этой задаче, украинские командиры распределили войска и огневую мощь примерно поровну между востоком и югом», — пишет The New York Times.

Издание обращает внимание, что у Бахмута и других городов на востоке Украины сейчас находится больше украинских сил, чем вблизи Мелитополя и Бердянска на юге, а ведь они являются более важными стратегически. Американские аналитики советуют Украине сосредоточиться на продвижении к Мелитополю и прорыве российских минных полей в данном направлении, даже если это приведет к большим жертвам и потерям техники.

The New York Times отдельно обращает внимание на Бахмут – город, за который на Украине развернулись наиболее кровопролитные бои. По мнению представителей западной разведки, президент Украины Владимир Зеленский не хочет отказываться от идеи контрнаступления на данном направлении из политических соображений. ВСУ могли бы сохранить небольшие силы у разрушенного города, чтобы сковать российские войска и не дать им использовать Бахмут в качестве плацдарма для развития наступления. Однако сейчас там у Украины достаточно войск, чтобы попытаться даже отвоевать город, не имеющий большой стратегической ценности. Официальные лица США говорят, что политика должна хотя бы временно отойти на второй план, уступив место продуманной военной стратегии.

«Только при смене тактики и резком движении темп контрнаступления может измениться», — заявил The New York Times анонимный американский чиновник.

Залужный согласился

По информации издания, рекомендация о сосредоточении усилий на одном направлении была доведена до главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного на совещании 10 августа. В нем приняли участие глава Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марк Милли, начальник Штаба обороны Вооруженных сил Великобритании адмирал Тони Радакин, а также командующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи.

«По словам двух чиновников, проинформированных о совещании, генерал Залужный согласился (с тем, что такая тактика может принести успех. – «Газета.Ru»), — пишет The New York Times.

Американские официальные лица говорят, что существуют признаки того, что Украина даже начала перебрасывать наиболее боеспособные подразделения с востока на юг. Самые опытные подразделения несколько раз переформировывались из-за тяжелых потерь, сейчас они испытывают проблемы с комплектацией.