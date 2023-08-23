В США указали на зависимость от ядерного топлива России

Власти США считают, что страна несет издержки в связи с большой зависимостью от России в области ядерного топлива. Об этом пишет Bloomberg.

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Агентство ссылается на советника Белого дома по ядерным вопросам Праная Вадди и главного исполнительного директора американского подразделения Urenco Карен Фили.

В стране готовятся к увеличению производства обогащенного урана и расширению мощностей на заводе компании Urenco в штате Нью-Мексико.

Агентство отмечает, что завод Urenco, который расположен на территории американского штата Нью-Мексико, обеспечивает около трети потребности США в обогащенном уране и находится в процессе увеличения производства на 15%.