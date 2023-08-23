Зеленский в Дании сфотографировался на фоне гобелена с Лениным

Президент Украины Владимир Зеленский нарушил закон об осуждении коммунистического режима и запрете пропаганды его символики, разместив на своем сайте фотографии из поездки в Данию, где в кадр попал гобелен с изображением Владимира Ленина. На это обратил внимание бывший премьер-министр Украины (2010-2014) Николай Азаров.

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"И как теперь Зеленского накажут? На Украине даже за хранение портретов Ленина уже давали тюремные сроки!" - написал Азаров в своем Telegram-канале.

Телеграм-канал Николая Азарова

20 августа на сайте Зеленского появился фотоотчет о его визите в Данию. В частности, там есть кадры из королевского дворца, на которых виден гобелен, посвященный событиям XX века. Среди размещенных на нем портретов деятелей столетия есть изображение Ленина.