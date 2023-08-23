Американский эксперт: Байден недооценил Путина

Американский экономист, бывший спецсоветник генсека ООН Джеффри Сакс заявил, что глава США Джо Байден в отличие от экс-президента Барака Обамы недооценил готовность России защищать свои интересы. Об этом эксперт рассказал в интервью, опубликованном на его YouTube-канале.

По мнению Сакса, Байден не понимал, что вопросы НАТО и Украины остаются для России принципиальными.

Эксперт подчеркнул, что Россия «по вполне предсказуемой и понятной причине» выступила против вступления Украины в НАТО. Сакс подчеркнул, что членство Киева в альянсе - экзистенциальная угроза для РФ, дающая США контроль над Черным морем. Но в администрации Байдена приняли реакцию Кремля за блеф.

По словам Сакса, США вели себя так, будто у России нет другого варианта, кроме как «подчиниться их воле».

«Но этого не произошло, Байден, к сожалению, не очень умный человек, и его команда не очень умна. <…> Я звонил в Белый дом, чтобы сказать - ведите переговоры [по предложенным Россией гарантиям безопасности], это однозначно можно обсуждать, мне сказали - нет», - заявил эксперт.

По его мнению, Обама был гораздо более дальновидным политиком, чем Байден.

В ноябре 2021 года США потребовали от Москвы разъяснений по поводу «необычной военной активности» в граничащей с Украиной зоне и предупредили ЕС о риске возможного конфликта в регионе.

Во время декабрьских переговоров с Байденом Путин рассказал, что Москва заинтересована в получении юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО на восток.