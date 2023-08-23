Американский эксперт: Байден недооценил Путина
Американский экономист, бывший спецсоветник генсека ООН Джеффри Сакс заявил, что глава США Джо Байден в отличие от экс-президента Барака Обамы недооценил готовность России защищать свои интересы. Об этом эксперт рассказал в интервью, опубликованном на его YouTube-канале.
Эксперт подчеркнул, что Россия «по вполне предсказуемой и понятной причине» выступила против вступления Украины в НАТО. Сакс подчеркнул, что членство Киева в альянсе - экзистенциальная угроза для РФ, дающая США контроль над Черным морем. Но в администрации Байдена приняли реакцию Кремля за блеф.
По словам Сакса, США вели себя так, будто у России нет другого варианта, кроме как «подчиниться их воле».
«Но этого не произошло, Байден, к сожалению, не очень умный человек, и его команда не очень умна. <…> Я звонил в Белый дом, чтобы сказать - ведите переговоры [по предложенным Россией гарантиям безопасности], это однозначно можно обсуждать, мне сказали - нет», - заявил эксперт.
По его мнению, Обама был гораздо более дальновидным политиком, чем Байден.
В ноябре 2021 года США потребовали от Москвы разъяснений по поводу «необычной военной активности» в граничащей с Украиной зоне и предупредили ЕС о риске возможного конфликта в регионе.
Во время декабрьских переговоров с Байденом Путин рассказал, что Москва заинтересована в получении юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО на восток.
В проекте договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности также было упомянуто требование не размещать дополнительные силы альянса за пределами стран, в которых они были на май 1997-го (до присоединения к альянсу государств Восточной Европы).