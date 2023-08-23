Пока вы спали: неудачная атака БПЛА на Москву и призыв к Украине поберечь Abrams

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В МО России заявили о пресечении попытки Киева атаковать объекты в РФ тремя БПЛА

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Украина попыталась атаковать объекты в Москве тремя беспилотными летательными аппаратами, все они подавлены и уничтожены, однако один врезался в здание «Москва-Сити». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на информацию Министерства обороны РФ.

Там уточняется, что нападение было совершено в ночь на 23 августа. Два из атакующих столицу БПЛА уничтожены средствами ПВО в воздухе над территорией Можайского и Химкинского районов Московской области, третий был подавлен средствами РЭБ, потерял управление и столкнулся со строящимся зданием комплекса «Москва-Сити».

Данные о раненых и пострадавших пока не поступали.

Украину призвали поберечь западные танки

Вооруженным силам Украины не стоит сейчас использовать западные танки Leopard и Abrams, чтобы не терять их на российских минных полях. Об этом говорится в статье в американском журнале Newsweek.

Опрошенные изданием военные эксперты отметили, что ВСУ для прорыва через заминированную российскими военными территорию нужно воспользоваться своим старым танковым парком, в том числе и советскими Т-64, оставив новейшее западное вооружение в резерве. При этом они уверены, что использование западных танков в Запорожской области слишком опасно «не только из-за мин, но и потому, что у русских не возникнет проблем с их обнаружением из-за географических особенностей местности».

В Суэцком канале столкнулись два танкера

Два танкера, которые перевозили сжиженный природный газ, столкнулись в Суэцком канале. Об этом пишет Lenta.ru со ссылкой на сервис отслеживания движения судов Marine Traffic в социальной сети X (Twitter).

«Marine Traffic получил сообщение очевидца в Суэцком канале о том, что столкнулись два танкера», — указано в публикации.

Уточняется, что инцидент произошел с морскими судами Burri с Каймановых островов, а также BW Lesmes, который шел под флагом Сингапура.

Путин встретился с Балицким

Президент России Владимир Путин провел встречу с временно исполняющим обязанности главы Запорожской области Евгения Балицкого в Кремле. Он положительно оценил работу его команды и выразил надежду, что местные жители также оценят его старания, пишет ТАСС.

Он назвал команду врио губернатора Запорожской области «мобилизованной в хорошем смысле».

«Я надеюсь, что люди это увидят, почувствуют <...>. Все-таки ситуация стабилизируется - в экономике, в социальной сфере», — сказал глава РФ. Он также добавил, что для развития региона предстоит еще очень многое сделать.

Войска РФ на купянском направлении заняли опорный пункт и два наблюдательных поста ВСУ

Военнослужащие армии России заняли опорный пункт и два наблюдательных поста Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на офицера пресс-центра группировки Ярослава Якимкина.